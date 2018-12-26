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West Ham Medel için 6,5 milyon euro'luk bonservisi ödeyemeyiz dedi

Pellegrini’nin çok istediği Medel için West Ham United fiyat kırmak istiyor. Beşiktaş ise 6.5 milyonda ısrarlı.

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BEŞİKTAŞ’IN gözde oyuncularından Gary Medel’e, West Ham’ın talip olduğu biliniyordu. İngiliz ekibinin yönetimi, Beşiktaş’ın istediği 6.5 milyon euroluk bonservis bedelini duyunca geri adım attı. İngiliz basını Premier Lig tecrübesi olan Medel’in West Ham için iyi bir seçenek olduğunu ancak 6.5 milyon euroluk bonservisin fazla bulunduğunu iddia etti. Şilili Teknik Direktör Pellegrini’nin vatandaşı olan Medel’de ısrar ettiği de öne sürüldü.

(Aksam)

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