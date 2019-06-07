West Ham taraftarlarından Hasan Ali Kaldırım isyanı!

HASAN Ali Kaldırım iddialarına West Ham taraftarından tepki geldi. Son günlerde sıkça konuşulan West Ham United’ın Hasan Ali için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek alacağı söylentileri, Gökhan Töre üzerinden eleştirildi. Slaven Bilic döneminde Gökhan Töre’yi 4 milyon euro karşılığında kiralayan West Ham United, beklediğini alamamış ve taraftarını kızdırmıştı. Hasan Ali Kaldırım için atılan Tweet’ler ise şöyle: ‘Dayanıklı oyuncu olduğu söyleniyor, ancak Fenerbahçe’nin son sezonuna çok iyi bakmalısınız. Ondan önceki sezonlarını da incelemesiniz.’ 5 milyon eurouluk bahis oynamaya gerek yok.’ ‘Çok teşekkür ederiz, daha önce Gökhan Töre’de yaşadığımızı tatmamıza hiç gerek yok.’ ‘Ders almadınız, Hasan Ali kimdir?’ ‘Gençler daha iyi’

Akşam