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West Ham United Medel’i istiyor

BEŞİKTAŞ’IN Şilili yıldızı Gary Medel, Copa America’daki futboluyla otoritelerden tam not alırken, bu oyuncunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın pusuda olduğu ileri sürüldü.

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Şili basınında çıkan haberlere göre, Medel için West ham United’ın Copa America sonrası Beşiktaş’ın kapısını çalacağı ve 8 milyon euroluk bir öneride bulunacağı belirtildi. Medel Copa America’da Şili’nin oynadığı 4 maçta da 11’de yer aldı.

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