West Ham United, Samir Nasri transferini duyurdu
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, boşta olan Samir Nasri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, son olarak Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
West Ham, Samir Nasri ile 2018/2019 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Nasri, Doğu Londra ekibinde 18 numaralı formayı terletecek.
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