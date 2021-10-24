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Spor

West Ham United, Tottenham'ı bir golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında West Ham United, evinde Tottenham'ı Michail Antonio'nun tek golü ile 1-0 mağlup etti.

24 Ekim 2021 Pazar 19:29 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:29
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham United 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ev sahibi West Ham'a 3 puanı getiren tek golü 72. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan West Ham United, puanını 17'ye yükseltti. Tottenham ise 15 puanda kaldı.

Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Tottenham ise Manchester United'ı konuk edecek.

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