West Ham'dan Dorukhan'a kanca
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş’ın genç orta sahası Dorukhan Toköz’ü izliyor.
İngiliz basınındaki haberlerde, yaz döneminde West Ham’ın Dorukhan için iyi bir teklifl e geleceği konuşuluyor. Bu sezon büyük çıkış yapan Dorukhan’a İtalyan takımlarının da ilgisi var.
(Akşam)
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