West Ham'dan Medel için yeni teklif

İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi.

West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, konu hakkında konuştu.

2-2 biten Brighton maçının ardından basın mensupları, tecrübeli teknik direktöre Gary Medel transferini sorarken Pellegrini, ''Varsayımlar hakkında konuşamam. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem.'' diye konuştu.

TARAFTAR, MEDEL'İ İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, ''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %69 evet cevabı verirken taraftarların sadece %31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.

(Takvim)