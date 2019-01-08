West Ham’ın yeni rotası Vida
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham’da teknik direktör Pellegrini, ara transferde Beşiktaşlı Vida’nın mutlaka transfer edilmesini istedi.
- StarSpor
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham’da teknik direktör Pellegrini, ara transferde Beşiktaşlı Vida’nın mutlaka transfer edilmesini istedi. Daily Express’in haberine göre, West Ham’ın hocası, savunma hattını güçlendirmeleri gerektiğini söyleyerek yönetimle yaptığı görüşmede “Vida bana lazım” dedi. Daha önce Monaco’nun da talip olduğu Hırvat futbolcuyu Siyah-Beyazlı yönetim 10 milyon eurodan aşağı satmayı istemiyor.
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