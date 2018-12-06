Westbrook tarih yazdı! 21 sayı, 17 asist, 15 ribaunt

NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets deplasmanından Paul George'un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 114-112 galip ayrıldı. Thunder'ı galibiyete taşıyan George, 25'i son çeyrekte 47 sayı ve 15 ribaunt üretti.

Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Jason Kidd'i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.

Nets'te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D'Angelo Russell ve Spencer Dinwiddie 17'şer sayı kaydetti.

LeBron'dan 42 sayı

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, San Antonio Spurs'ü 121-113 yendikleri maçta, 20'si son çeyrekte 42 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

Üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball da 14 sayı, 9 asistle oynadı.

Spurs'te DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 105-129

Orlando Magic-Denver Nuggets: 118-124 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 117-131

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-102

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 112-114

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 96-86

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 115-92

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 121-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 132-106

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 121-113