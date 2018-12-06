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Westbrook tarih yazdı! 21 sayı, 17 asist, 15 ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 114-112 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, lig tarihinin en fazla 'triple double' yapan isimleri listesinde 3. sıraya yerleşti.

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets  deplasmanından Paul George'un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle  114-112 galip ayrıldı. Thunder'ı galibiyete taşıyan George, 25'i son çeyrekte 47  sayı ve 15 ribaunt üretti.

Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise  kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA  tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını  paylaştığı Jason Kidd'i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar  Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.

Nets'te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D'Angelo Russell ve Spencer  Dinwiddie 17'şer sayı kaydetti.

LeBron'dan 42 sayı

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, San Antonio  Spurs'ü 121-113 yendikleri maçta, 20'si son çeyrekte 42 sayı, 6 asist, 5 ribaunt  üretti.

Üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı,  9 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball da 14 sayı, 9 asistle oynadı.

Spurs'te DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in  21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 105-129

Orlando Magic-Denver Nuggets: 118-124 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 117-131

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-102

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 112-114

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 96-86

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 115-92

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 121-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 132-106

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 121-113

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