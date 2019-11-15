Westerlo, Emenike'yi gönderdi

Belçika ikinci lig ekibi Westerlo, Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı.

Westerlo tarafından yapılan açıklamada her iki tarafında gösterdiği çabalara rağmen Fenerbahçeli eski golcünün yeterli seviyeye çıkamadığı dile getirildi.

Westerlo, Emenike'ye kendilerini seçtikleri için teşekkür de etti.

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