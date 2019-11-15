21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7584
  • 6,3497
  • 271.382
  • 104891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Westerlo, Emenike'yi gönderdi

Belçika takımı Westerlo, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika ikinci lig ekibi Westerlo, Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı. 
 
Westerlo tarafından yapılan açıklamada her iki tarafında gösterdiği çabalara rağmen Fenerbahçeli eski golcünün yeterli seviyeye çıkamadığı dile getirildi.
 
Westerlo, Emenike'ye kendilerini seçtikleri için teşekkür de etti.
 
Fanatik
 

Başkan Erdoğan Trump´ı böyle düzeltti: İşte o anlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

ABD'nin gizli silahları! İşte en iddialı 5 silah projesi

ABD'nin gizli silahları! İşte en iddialı 5 silah projesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA