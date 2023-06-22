Weston McKennie'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer listesinin üst sıralarında yer alan ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'den yanıt geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; bonservisi Juventus'ta bulunan ABD'li oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumsuz cevap verdi.

JUVENTUS SATMAK İSTİYOR

Haberde; McKennie'nin, Juventus'tan ayrılması halinde kariyerine Premier Lig veya Bundesliga'da devam etmek istediğine yer verildi. Juventus tarafının ise McKennie'yi elden çıkarmak istediği ve 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Juventus, ikinci devresini Leeds United'ta olmak üzere 41 resmi maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 3 gol 3 asist kaydetti.