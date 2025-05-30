İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2428
  • EURO
    44,5
  • ALTIN
    4157.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wilbekin: Final Four hayalinin yerine tedaviyle geçen bir sezon
Spor

Wilbekin: Final Four hayalinin yerine tedaviyle geçen bir sezon

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisi adına sezonun tamamen değiştiğini belirtti.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Wilbekin: Final Four hayalinin yerine tedaviyle geçen bir sezon
ABONE OL

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisi adına sezonun tamamen değiştiğini belirterek, "Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD doğumlu Türk oyuncu Scottie Wilbekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran Wilbekin, "Benim için şahit olmak inanılmaz bir şeydi. Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum, özellikle ilk defa şampiyon olanlar için, aynı şekilde Saras'ın (Jasikevicius) da ilk şampiyonluğuydu. Bu çok özel bir duyguydu. Arka planda o kadar çok şey yaşandı ki bütün sezon boyunca, sakatlıklar olsun ama her şeyin üstesinden gelip çok büyük galibiyetler elde edip sonunda her şey istediğimiz gibi oldu" şeklinde konuştu.

"BU SAKATLIK SEZONUMU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Sarı-lacivertlilerin ekim ayında Olympiakos ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edilmesinin ardından tedavi süreci başlayan Wilbekin, bu süreci şu sözlerle paylaştı:

"Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi. Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor. İnşallah önümüzdeki sezon yine orada olacağız."

Başarılı oyun kurucu, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Sezon biter bitmez de idmanlara ve hazırlıklara başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Basketbol Süper Ligi play-off'ları hakkında da konuşan 32 yaşındaki basketbolcu, "Belki bir şampiyonluk daha gelir ve Wade Baldwin de bütün primlerini almış olur" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.