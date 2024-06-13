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Spor

Wilbekin: Sonunda kazandık

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin, Anadolu Efes karşısında kazandıkları lig şampiyonluğunu değerlendirdi.

13 Haziran 2024 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Wilbekin: Sonunda kazandık
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-72'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ DERİN BİR NEFES ALALIM"

En sıcak maçını oynadığını söyleyen basketbolcu, "Oynadığım en sıcak maç buydu herhalde. Bilmiyorum, klima çalışmıyor muydu acaba? Nigel çok kritik şutlar soktu, ona büyük bir kredi veriyorum. Biz iyi oynayamadık ama çok büyük şutlar soktu. Çok yorgunduk. Çok sert maçlar oynadık. Son 2 maç salon çok sıcaktı. Şimdi derin bir nefes alalım, sonunda kazandık." dedi.

"BU AĞRILARLA ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Wilbekin, "İyi olmaya çalıştım. Biraz sorunlarım vardı ama bence herkesin böyle sıkıntıları vardı. Ben de bu ağrılarla elimden geleni yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

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