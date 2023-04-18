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Spor

Wilfired Zaha'nın geleceği belli oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Wilfired Zaha'nın talipleri artıyor. Takımdan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

18 Nisan 2023 Salı 16:40 - Güncelleme:
Wilfired Zaha'nın geleceği belli oluyor
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Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha için birçok kulübün devrede olduğu yazıldı.

Footmercato'da yer alan habere göre; Crystal Palace ille sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Arabistan ekipleri Al-Nassr ve Al-Ittihad'ın oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi bu transferin önündeki en büyük engel.

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Bunun yanında Zaha; Bayern Münih, Dortmund, Monaco ve Arsenal'in de ilgisini çektiği, maddi koşulların uygun olması halinde de oyuncu ile temasa geçilebileceği aktarıldı.

30 yaşındaki yıldız golcünün kendisi ile ilgilenen kulüplerden 6 milyon euro yıllık ücret ve bonus talep ettiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde mevcut kulübünün de oyuncu ile sözleşme uzatmak için görüşeceği ifade edildi.

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