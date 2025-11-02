İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wilfred Ndidi: İhtiyaçları olan ivmeyi biz verdik
Spor

Wilfred Ndidi: İhtiyaçları olan ivmeyi biz verdik

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Wilfred Ndidi, Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 22:48 - Güncelleme:
Wilfred Ndidi: İhtiyaçları olan ivmeyi biz verdik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Wilfried Ndidi, konuştu.

"İVMEYİ ONLARA BİZ VERDİK"

Mücadelenin ardından konuşan Nijeryalı orta saha, "Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince, geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.