İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9269
  • EURO
    47,7272
  • ALTIN
    4405.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wilfred Ndidi: Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim
Spor

Wilfred Ndidi: Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim

Beşilktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, Konferans Ligi'nde oynanacak Lausanne maçı öncesi konuştu.

Haber Merkezi20 Ağustos 2025 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Wilfred Ndidi: Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, Lausanne maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ndidi, "Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim" dedi.

Yıldız futbolcu, "Hocamızın, takım arkadaşlarımın yardımı ve desteği çok önemliydi. Onların desteğiyle bu adaptasyon sürecini çok daha rahat geçiriyorum. Futbol, bireysel bir oyun değil. Takıma iyi bir katkı vereceğimi düşünüyorum ama bireysel olarak değil, kolektif olarak" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.