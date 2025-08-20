Wilfred Ndidi: Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, Lausanne maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ndidi, "Hazırız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Hafta içinde çalıştık ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim. Adaptasyonum da iyi geçiyor. Beşiktaş gibi üst seviye bir takıma geldim ve burada her zaman fiziksel olarak hazır olmam gerektiğinin bilincindeyim" dedi.

Yıldız futbolcu, "Hocamızın, takım arkadaşlarımın yardımı ve desteği çok önemliydi. Onların desteğiyle bu adaptasyon sürecini çok daha rahat geçiriyorum. Futbol, bireysel bir oyun değil. Takıma iyi bir katkı vereceğimi düşünüyorum ama bireysel olarak değil, kolektif olarak" ifadelerini kullandı.