Spor

Wilfried Singo: Her şey bizim elimizde

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın tek golünü kaydeden Wilfried Singo, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 00:05
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin tek golünü atan Wilfried Singo açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTİYORDUK"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Singo, "Bu akşamki maç bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk ancak bunu gerçekleştiremedik. Başımız dik bir şekilde başlamamız gerekiyor." dedi.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanacağız. İyi maçlar çıkarabiliriz. Bundan sonrası için hazırlanacağız. Her şey bizim elimizde. Ona göre de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

