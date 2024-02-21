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Spor

Wilfried Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray'da son haftalarda yedek kulübesinde oturan yıldız oyuncu Wilfried Zaha, 13 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Takvim21 Şubat 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Wilfried Zaha 13 yıl sonra bir ilki yaşadı
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Galatasaray'da gerek ailesinde yaşanan problemler gerekse de performans düşüklüğü nedeniyle son 4 maça kulübede başlayan ve sonradan oyuna giren Wilfried Zaha kariyerinde bu kadar yüksek sayıda yedek kaldığı bir dönemi ikinci kez yaşıyor.

13 YIL SONRA YENİDEN YAŞADI

Fildişili yıldız daha önce 2011'de Crystal Palace formasıyla Championship'te mücadele ederken 6 maça kulübede başlamış ve bu karşılaşmaların 4'ünde sonradan oyuna dahil olmuştu. Zaha 2 maçta ise forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli yıldız 13 yıl sonra aynı durumu bu sefer Galatasaray'da tekrar yaşadı.

BU SEZON PERFORMANSI

Yedek kalmaktan mutsuz olan Zaha'nın idmanlardan sonra ekstra çalışıp performansını artırarak yeniden 11'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 9 gol, 3 asiste imza attı.

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