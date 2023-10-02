Wilfried Zaha: ''Canlarını yakabiliriz''

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Manchester United maçı öncesinde konuştu.

Wilfried Zaha yaptığı açıklamada, "Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Manchester United için daha önce oynadım. 10 yıl sonra bugün 30 yaşındayım. Galatasaray'a geldim. Hocamızın da yardımıyla çok deneyimli bir takım haline geldik. Bizim de onların canını yakacak kalitede oyuncular var. Hep birlikte bu maça hazırız." dedi.

"BUNUNLA İLGİLİ KONUŞMADIM"

Old Trafford'da birçok maç yaptın. Takım arkadaşlarına bununla ilgili bir ipucu verdin mi? sorusuna Wilfried Zaha, "Hayır. Açıkçası vermedim. Siz daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi bilmiyorum ama duyabileceğiniz en yüksek gürültü orada. Onları bilgilendirmeme gerek yok. Ben arkadaşlarımla Manu hakkında değil, bizim ne yapacağımız üzerine konuşuyorum." diye konuştu.

Oynadığı mevkiyle ilgili Zaha, "Ben sol kanadı daha çok tercih ediyorum ama hocam nerede isterse orada oynarım. Benim için hiçbir sorun yok." açıklamasını yaptı.

"DÜRÜST OLACAĞIM"

Wilfried Zaha, "Dürüst olacağım. Yüzüme baktığınızda herhangi bir rahatsızlık hissediyor muyum sizce? Nereye varmak istiyorsam orası için mücadele ettim ve bugün buradayım. Hayır. Herhangi bir şey hissetmedim. Sadece normal bir lig maçıydı. O zaman oynadığımda tabii ki bir geçmişim vardı burayla ilgili ama Palace'daki sadece bir lig maçıydı. Her maça bir iş gibi baktım." ifadelerini kullandı.

Wilfried Zaha ayrıca, "Kendi ruhumla, üstümde bunu bir giysi gibi geçirerek oynuyorum. Bana ne zaman bir sevgi gelirse onu yansıtırım. Buraya geldiğimden beri bana çok sevgi gösterdiler. Adımımı attığım anda kendimi daha fazla ifade ediyorum. Umarım bizi tekrardan Avrupa'da maçlar kazanmaya yardımcı olacak bir noktaya getireceğim." dedi.