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Spor

Wilfried Zaha transferi, dünya basınının gündeminde

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 01:19 - Güncelleme:
Wilfried Zaha transferi, dünya basınının gündeminde
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Cim Bom yılın transfer bombasını patlattı. Fenerbahçe'nin çok uzun süredir pazarlık yaptığı Wilfried Zaha'yı sessiz sedasız bitirdi. Wilfried Zaha transferini KAP'a bildirmesiyle taraftarını coşturan Aslan dünya kamuoyunda da büyük ses getirdi.

BÜYÜK SÜKSE YARATTI

Crystal Palace'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra başta Suudi Arabistan ekiplerinden astronomik teklifler alan ve Avrupa ekiplerinin radarında olan İngiliz oyuncu için uzun süredir Fenerbahçe pazarlıklarını sürdürüyordu. Ancak Galatasaray sessiz sedasız transferi bitirerek büyük sükse yarattı.

ZAHA, ICARDİ, ZANİOLO...

Bu durum da dünya basının ilgisini çekti. Twitter'da 10 milyonu aşkın takipçisi olan ESPN başta olmak üzere birçok kaynak, Aslan'ın transferini duyurdu. ESPN ise Aslan'ın gelecek sezon muhtemel ileri üçlüsü olan Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun fotoğraflarını paylaştı.

Yapılan paylaşıma, "Galatasaray'ın yeni ileri üçlüsü rakipler için problem olacak" notu düşüldü. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

İşte o paylaşım

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