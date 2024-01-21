İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2267
  • EURO
    32,9827
  • ALTIN
    1970.92
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Wilfried Zaha, Galatasaray'ı sırtladı!
Spor

Wilfried Zaha, Galatasaray'ı sırtladı!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. Zaha bu gollerin 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında kaydetti.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 23:57 - Güncelleme:
Wilfried Zaha, Galatasaray'ı sırtladı!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.