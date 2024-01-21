Wilfried Zaha, Galatasaray'ı sırtladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.