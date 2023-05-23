Wilfried Zaha için Batshuayi devreye girdi!

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluktan uzak olan Fenerbahçe için bu sezon ümitler henüz tükenmedi.

Kanarya, son 2 haftaya ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giriyor. Ankaragücü maçında Cimbom'un takılmasını bekleyecek.

Ancak sarı-lacivertlilerin ana hedefi gelecek sezondan itibaren yeniden Türk futbolunun lokomotifliğine soyunmak ve mazisindeki parlak günlerdeki gibi yurdun dört bir yanını sarı-laciverte boyamak. Başkan Ali Koç da vites yükseltmiş durumda.

Bir süredir hedefte Crystal Palace ile kontratı sezon sonu bitecek olan Wilfried Zaha var.

Menajerliğini yürüten ağabeyi Herve Zaha, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelip Fenerabahçe- Trabzonspor karşılaşmasını izlemişti.

Kanarya maliyeti yüksek oyuncu için tüm şartları zorlamaya hazır.

5 milyon euro'yu aşan bir maaş ve 8 milyon euro imza parası artı imaj hakları teklif edilecek. Zaha'yı ikna için tüm yollar denenecek.

BATSMAN DE DEVREDE

Kanarya, Wilfried Zaha'yı ikna etmek için dört bir koldan bastırıyor.

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'yi de bu transferde öne sürdü.

Belçikalı forvet bir dönem Crystal Palace'ta birlikte aynı formayı terlettiği Zaha'ya İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi anlatacak.

Fenerbahçe bu müthiş ikiliyi yeniden bir araya getirmeyi planlıyor.

KOLUNDAN SAKATLANDI

Kanarya'nın Wilfried Zaha'ya olan ilgisi başlamışken tecrübeli oyuncudan şanssız bir fotoğraf geldi.

Fildişili futbolcunun kolundan sakatlandığı belirtildi. 30 yaşındaki hücum oyuncusu da uçak içinden kolu atel içinde bir fotoğraf paylaştı.

Taraftarlar, "Come to Fenerbahçe" yorumları yaptı.

AİLESİ DE GELECEK

Wilfried Zaha'nın ağabeyi Herve Zaha, İstanbul'a bayıldı, F.Bahçe'nin projelerini ikna edici buldu.

Sarı- lacivertli kulüp şimdi 30 yaşındaki futbolcunun ailesini şehre davet edecek.

Zaha'nın ailesi İstanbul turu yapacak. Boğaz'ın eşsiz güzelliği eşliğinde şehirde birkaç gün geçirecekler.