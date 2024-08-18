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Spor

Wilfried Zaha için transfer açıklaması

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zah'nın eski kulübü Crystal Palace'ya döneceği yönündeki haberler için İngiltere'den cevap geldi.

18 Ağustos 2024 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Wilfried Zaha için transfer açıklaması
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Galatasaray forması giyen ve adı transferle anılan Wilfried Zaha için İngiltere'den transfer açıklaması geldi.

"İSTERİM AMA MÜMKÜN DEĞİL"

Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish, eski oyuncuları olan Zaha'yı geri istediğini ancak bu transferi gerçekleşmeyeceğini söyledi.

CRYSTAL PALACE'IN AÇIKLAMASI

Parish, "Wilfried Zaha'yı geri isterim. O kulübümüzün, tarihimizin bir parçası. Bu kulübün yeniden dirilişinin merkezinde yer alabilecek birkaç kişi var ve Wilfried Zaha da onlardan biri. Ne yazık ki bu yaz çeşitli nedenlerden dolayı bu mümkün olmayacak gibi görünüyor. Zaha'ya her şeyin en iyisini dilemeye devam edeceğiz. Bazen onunla konuşuyorum. Geçen sezon iyi bir sezon geçirdiği ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, bu yüzden onun için harika bir hikaye. Ama tabii ki uygun bir durum olsaydı onunla ilgilenirdik." dedi.

SORUN VERGİLER

İngiltere'den adı Leicester City ile de anılan Zaha'nın Ada'ya geri dönüşü için en büyük engelin vergiler olduğu öne sürülmüştü.

İKİ MAÇTA KADROYA ALINMADI

31 yaşındaki futbolcu, transferi gündemde olduğu için Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı iki maçın kadrosunda yer almamıştı. Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Zaha, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 43 maçta 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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