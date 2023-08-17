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Spor

Wilfried Zaha kulüp patronu oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'dan sürpriz bir hamle geldi. İngiliz basınının haberine göre, Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
Wilfried Zaha kulüp patronu oldu
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Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

Yıldız oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli oyuncu bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a imza attı.

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