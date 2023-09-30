Wilfried Zaha: Önemli olan kazanmaya yardımcı olması

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Ankaragücü galibiyeti sonrası demeçler verdi.

Zaha yaptığı açıklamada, "Dakika alıp, kendime güvenimi kazanmaya çalışıyorum. Önemli olan gol değil, takımın kazanması. Kazandığımız için mutluyum." dedi.

"Zaha'nın yüzde kaçı sahada?" sorusuna deneyimli oyuncu, "Bilmiyorum. İnsanlar %100 olduğumda kendileri görecek. Dakika aldıkça, performansım gelişecek." ifadelerini kullandı.

Muhabir ile Zaha arasında geçen diyalog:

Wilfired Zaha: "Attığım golün şiddetini bilmiyorum."

Muhabir: "15 metreden, 124 km hızla vurdu."

Wilfired Zaha: "Önemli olan kazanmaya yardımcı olan gol olmasıydı."