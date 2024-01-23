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Spor

Wilfried Zaha rekora koşuyor

Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla yükselişe geçen yıldız oyuncu Wilfried Zaha, kariyer rekoruna yürüyor.

Türkiye23 Ocak 2024 Salı 13:23 - Güncelleme:
Wilfried Zaha rekora koşuyor
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Galatasaray'a geldiği ilk günlerde eleştirilen Zaha, takımı sırtlayan bir oyuncuya dönüştü.

Trabzonspor karşısında göz kamaştıran Fildişili oyuncu, sarı kırmızılı takıma uyum sağlamak adına ülkesinde düzenlenen Afrika Kupası'na bile gitmeyi reddetmişti.

Trabzonspor karşısında iki gol atan ve bir asist yapan Wilfried Zaha, en üst lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı maçı oynadı. Zaha, kariyerinin 100. golünü de Trabzonspor'a atmış oldu.

KARİYER REKORUNA GİDİYOR

Galatasaray'da en iyi maçını Trabzon'da oynayan Wilfried Zaha, attığı iki golle farklı galibiyeti hazırladı.

Sarı-kırmızılı formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkan Zaha, daha sezon ortasında 9 gol-4 asiste ulaştı. Fildişi Sahilli yıldız, 2021-22 sezonunda Crystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15 gol-2 asistlik performansla en skorer dönemini yaşamıştı.

Zaha, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya çok yakın.

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