Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. 2023-24'e iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk ses getirecek transferini Wilfried Zaha ile yapmak istiyor.

Trabzonspor maçında Zaha'nın menajerini stada getiren ve transfer görüşmeleri yapan Fenerbahçe, oyuncu kanadından gelen imza parası ve maaş talebini yüksek buldu.

Sabah'ın haberine göre Wilfried Zaha Fenerbahçe'den 10 milyon Euro imza parası ve 5 milyon Euro yıllık maaş istedi. Sarı-Lacivertlilier bu isteği son derece yüksek buldu.

Fenerbahçe yönetimi söz konusu rakamı aşağı çekmek için temaslarını sürdürüyor.

Bu sezon Crystal Palace formasıyla ligde 27 maça çıkan Zaha 7 gol, 2 asistlik katkı verdi.