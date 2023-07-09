Wilfried Zaha transferinde Fenerbahçe'ye Süper Lig'den rakip çıktı!

Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle kendisine gelen yeni teklifleri değerlendiren Wilfried Zaha'nın yeni adresi merak ediliyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu için Galatasaray da devreye girdi.

ASADA 3 TEKLİF VARDI

Guardian, Wilfried Zaha için şu ana kadar teklif yapan 3 takımın olduğuna dikkat çekti.

Bu takımların Al Nassr, Fenerbahçe ve Lazio olduğu açıklandı. Fakat Fransız basınına göre bu tekliflerden biri Zaha tarafından ret yedi.

ASTRONOMİK TEKLİFE RET!

RMC Sport, Al Nassr'ın Wilfried Zaha'ya astronomik bir teklif sunduğunu fakat bu teklifin oyuncu tarafından reddedildiğini duyurdu.

Bilgilere göre Al Nassr, yıllık 20 milyon Euro'dan 3 yıl toplamında 60 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifini Zaha'ya iletti fakat teklif, oyuncu tarafından reddedildi.

AL NASSR PES ETMEYECEK

RMC Sport'un haberine göre Al Nassr için Wilfried Zaha dosyası henüz kapanmadı.

Suudi Arabistan ekibinin daha yüksek bir teklifle onu ikna etmeye çalışabileceği belirtilmekte.

GALATASARAY'DAN GÖRÜŞME!

Guardian, 3 takımdan teklif alan Wilfried Zaha için 3 yeni takımın da görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Galatasaray, Napoli ve PSG'nin oyuncunun menajeriyle son olarak görüşen kulüpler oldukları duyuruldu.

TÜRKİYE İHTİMALİ YÜKSEK

Wilfried Zaha'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye çok sıcak bakmadığı aktarılıyor. Crystal Palace'ın da kadroda tutmak istediği yıldız oyuncunun kararını çıktığı balayından sonra vereceği ifade ediliyor.

Guardian da bu doğrultuda oyuncu için muhtemel durakların İtalya ve Türkiye olarak öne çıktıklarını belirtmekte.