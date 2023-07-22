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Spor

Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu

İngiliz basını, Galatasaray'ın Wilfried Zaha'ya teklifte bulunduğunu yazdı. Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olan yıldız oyuncunun kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu
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Uzun süredir Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya uğraş verdiği Wilfried Zaha için flaş bir iddia atıldı.

İngiliz gazetesi Daily Maily'nin haberine göre, Galatasaray'ın, Wilfried Zaha'ya yıllık yaklaşık 8 milyon pound teklifte bulunduğu ve bu transferi bitirmek istediği belirtildi.

Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra, PSG, Napoli, Lazio ve Fenerbahçe'nin de Fildişi Sahilli oyuncuyu istediği aktarılırken bir diğer Süper Lig ekibi Galatasaray'ında Zaha'ya talip olduğu kaydedildi.

Wilfried Zaha'ya altyapısından yetiştiği ve 458 maça çıktığı Crystal Palace'da yeni sözleşme teklifi yaptı.

Hamstring sakatlığından bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace'ın tesislerinde tedavisi ve çalışmalarına devam ediyor ve henüz net kararını vermiş değil.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

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