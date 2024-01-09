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Spor

Wilfried Zaha'dan dikkat çeken performans

Sezon başından bu yana performansıyla beklentilerin uzağında kalan Wilfried Zaha'nın skora katkısı dikkat çekti.

Takvim9 Ocak 2024 Salı 09:58 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'dan dikkat çeken performans
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Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak renklerine bağladığı Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha son haftalardaki artan performansıyla kendisini eleştirenlere cevap vermeyi sürdürüyor.

İlk haftalarda takımına istediği katkıyı veremeyen Zaha için sosyal medyada "Öldü, bitti" yorumları yapılmıştı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu önceki gün Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 7 gole ulaştı.

Gollerinin yanına 2 de asist ekleyen tecrübeli futbolcu böylelikle şimdiden 9 gole katkı sağlamış oldu. Her geçen gün oyunun üstüne koyan Zaha'nın çift haneli skor katkısı yapıp yapamayacağı merak konusu. Fildişili yıldız Sivas deplasmanında da Icardi'nin yokluğunda takımının en büyük kozlarından biri olacak.

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