Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Wilfried Zaha, alışma sürecinin uzadığını söyledi. Sakatlık geçirdiği istikrarlı oynamaya yeni başlayan 31 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında formunun zirvesine ulaşacağını ileri sürdü.

"İKİNCİ YARIDA GERÇEK ZAHA"

Fildişili yıldız "Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek" dedi.

"AİLE ORTAMI VAR"

Sarı kırmızılı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek "Kulüpte tamamen bir aile ortamı var. Bir takımda olması gereken tüm özelliklere sahibiz. Burada geçirdiğim her gün Galatasaray'a gelmekle ne kada isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Zaha ayrıca Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi iple çektiğini de dile getirdi. "Yarış heyecan verici. Fenerbahçe sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" diyen Zaha, Galatasaray taraftarlara da ayrı parantez açıp "Muhteşemler" yorumu yaptı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu bu sezon 15 maçta 805 dakika sahada kaldı. Zaha, bu süre içinde 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.