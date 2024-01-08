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Spor

Wilfried Zaha'dan maç sonrası çarpıcı paylaşım!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

8 Ocak 2024 Pazartesi 00:11 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'dan maç sonrası çarpıcı paylaşım!
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

"Gelip olumsuz yorum yapan kişilere;

Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.

Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın."

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetmişti.

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