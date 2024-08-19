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  • Wilfried Zaha'dan olay açıklamalar! ''Neden oynamadığımı yönetime sorun''
Spor

Wilfried Zaha'dan olay açıklamalar! ''Neden oynamadığımı yönetime sorun''

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Fildişili futbolcu Wilfried Zaha geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu 'Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'dan olay açıklamalar! ''Neden oynamadığımı yönetime sorun''
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Galatasaray'da geleceği konusunda belirsizlik devam eden Wilfried Zaha, kanalındaki yayınında konuştu.

"BEN OLMASAM DA TAKIM KAZANIYOR"

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Bunun bir önemi yok. Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Önemli olan tek şey bu. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor."

"BİRİSİ MEŞALE ATTI"

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes Fenerbahçe taraftarı diyor ama şunu bir dinleyin! Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı; Sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm, hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyeceksiniz ki 'Seni seviyoruz'."

"YÜZÜMÜ ISKALADI"

"Kulübüm ve taraftar için oynuyorum. Kardeşim, hedef alınmadığını söylüyorsun ama yüzümü ıskaladı. Neyse, önemli değil. Bunlar hakkında konuşmak istemediğim olumsuz şeyler. Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum."

AYRILIK CEVABI

"Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok."

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