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Spor

Wilfried Zaha'nın durumu belli oldu

Birçok kez Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Wilfried Zaha için Fransa'dan haber geldi. Fransız basını Fildişili oyuncunun sarı kırmızılı ekipten ayrılmak istemediğini yazdı.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'nın durumu belli oldu
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Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fransız medyasında yer alan haberde, Zaha için daha önce ayrılık iddiası gündeme gelmesine rağmen Fildişili yıldızın bu yaz Galatasaray'dan ayrılmayacağı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 42 maçta süre bulan Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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