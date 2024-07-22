Wilfried Zaha'nın durumu belli oldu

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fransız medyasında yer alan haberde, Zaha için daha önce ayrılık iddiası gündeme gelmesine rağmen Fildişili yıldızın bu yaz Galatasaray'dan ayrılmayacağı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 42 maçta süre bulan Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.