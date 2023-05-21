Wilfried Zaha'nın menajeri, Galatasaray maçında

Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, hafta içinde Kadıköy'deydi.
Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek Zaha, Fenerbahçe'den 10 milyon euro imza parasının yanında senelik 5 milyon euro net maaş istedi. Bu beklentiyi çok bulan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çabalıyor.
Wilfried Zaha, bu sezon Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu, toplamda 2.384 dakika sahada kaldı.