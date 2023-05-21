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Spor

Wilfried Zaha'nın menajeri, Galatasaray maçında

Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan abisi Herve Zaha, dün akşam oynanan Galatasaray-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

21 Mayıs 2023 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Wilfried Zaha'nın menajeri, Galatasaray maçında
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Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasına alınan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, hafta içinde Kadıköy'deydi.

FENERBAHÇE'DEN İSTEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek Zaha, Fenerbahçe'den 10 milyon euro imza parasının yanında senelik 5 milyon euro net maaş istedi. Bu beklentiyi çok bulan Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı aşağı çekmeye çabalıyor.

ZAHA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wilfried Zaha, bu sezon Crystal Palace formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösterdi. Yıldız oyuncu, toplamda 2.384 dakika sahada kaldı.

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