Wilian Arao: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Wilian Arao, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Arao maç sonu açıklamasında kupada yarı finale yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyleyerek "Önemli bir maçtı, hedefimize ulaştık. İyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz, bir sonraki turda oynayacağımız rakibi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lig yarışında avantaj kaybetlerine ve Kayserispor maçında taraftarın tepkisiyle ilgili ise Arao, "Röportajımda sözlerim yanlış anlaşıldı. 'Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'na eğer giderse nasıl olur?' dediler. Ben de 'Eğer giderse iyi olur' diye cevap verdim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." diyerek açıklamalarını tamamladı.