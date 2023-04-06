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Spor

Wilian Arao: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'den Wilian Arao maç sonu açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Wilian Arao: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Wilian Arao, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Arao maç sonu açıklamasında kupada yarı finale yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyleyerek "Önemli bir maçtı, hedefimize ulaştık. İyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz, bir sonraki turda oynayacağımız rakibi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lig yarışında avantaj kaybetlerine ve Kayserispor maçında taraftarın tepkisiyle ilgili ise Arao, "Röportajımda sözlerim yanlış anlaşıldı. 'Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'na eğer giderse nasıl olur?' dediler. Ben de 'Eğer giderse iyi olur' diye cevap verdim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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