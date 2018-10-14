Willi Weber: Uzun süredir onun için yas tutuyoruz ancak ben artık bu işe son verdim

Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçen ve Cenevre Gölü’nün kenarındaki malikanede sağlık ekibi tarafından gözetim altında tutulan Michael Schumacher’in iyileşmesinin artık mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"YAS TUTMAYI BIRAKTIM, ÇILDIRACAKTIM"

“Uzun süredir onun için yas tutuyoruz. Ancak ben artık bu işe son verdim ve bu bahsi kapattım. Çünkü aksi takdirde çıldıracaktım. En iyi ve en başarılı zamanlarda 20 yıl beraberdik. Ne var ki artık kaderimiz bizim elimizde değil”.

AİLEYİ GİZLİLİK KONUSUNDA ELEŞTİRMİŞTİ

Michael Schumacher’i ziyaret edebilen sınırlı sayıda kişiden bir tanesi olan Willi Weber, daha önce de aileye tavsiyelerde bulunduğunu belirtmiş, Schumacher konusunda kamuoyuna gerçekleri anlatmamanın doğru bir tavır olmadığını ileri sürerek, ailenin bu konudaki tutumunu eleştirmişti.

(Milliyet)