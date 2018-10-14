Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Willi Weber: Uzun süredir onun için yas tutuyoruz ancak ben artık bu işe son verdim

Michael Schumacher’in eski menajeri Willi Weber, bitkisel hayatta olduğu düşünülen efsanevi Formula 1 pilotunun sağlık durumu ve kendisinin bununla ilgili düşüncelerini ortaya koyan açıklamalar yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçen ve Cenevre Gölü’nün kenarındaki malikanede sağlık ekibi tarafından gözetim altında tutulan Michael Schumacher’in iyileşmesinin artık mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"YAS TUTMAYI BIRAKTIM, ÇILDIRACAKTIM"

“Uzun süredir onun için yas tutuyoruz. Ancak ben artık bu işe son verdim ve bu bahsi kapattım. Çünkü aksi takdirde çıldıracaktım. En iyi ve en başarılı zamanlarda 20 yıl beraberdik. Ne var ki artık kaderimiz bizim elimizde değil”.

AİLEYİ GİZLİLİK KONUSUNDA ELEŞTİRMİŞTİ

Michael Schumacher’i ziyaret edebilen sınırlı sayıda kişiden bir tanesi olan Willi Weber, daha önce de aileye tavsiyelerde bulunduğunu belirtmiş, Schumacher konusunda kamuoyuna gerçekleri anlatmamanın doğru bir tavır olmadığını ileri sürerek, ailenin bu konudaki tutumunu eleştirmişti.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA