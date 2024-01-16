İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1062
  • EURO
    32,7685
  • ALTIN
    1972.8
  • BIST100
    8016.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • William Carvalho'da yeni gelişme! Real Betis'ten Beşiktaş cevabı
Spor

William Carvalho'da yeni gelişme! Real Betis'ten Beşiktaş cevabı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği William Carvalho için yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübün başkanı Angel Haro, William Carvalho için Beşiktaş iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

16 Ocak 2024 Salı 17:17 - Güncelleme:
William Carvalho'da yeni gelişme! Real Betis'ten Beşiktaş cevabı
ABONE OL

Real Betis Başkanı Angel Haro, yeni transferleri Johnny Cardoso'nun imza töreninde Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

İspanyol kulübünün başkanı Angel Haro, "William Carvalho'nun Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru mu?" sorusu üzerine, "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru. Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz. Ardından bir karar veririz." cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Siyah-Beyazlılar, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayıp 6 aylık maaşını vermek istiyor ve sözleşmede satın alma opsiyonu talep ediyor. Betis ise kiralama bedelinde ısrarcı... Bu konunun da en yakın süre içinde finalize edilmesi bekleniyor.

FERNANDO SANTOS İKNA ETTİ

31 yaşındaki deneyimli orta saha, Portekizli teknik adam Fernando Santos'la konuşup yeşil ışık yaktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.