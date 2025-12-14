İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • William Gallas'tan Victor Osimhen için çağrı! ''Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu''
Spor

William Gallas'tan Victor Osimhen için çağrı! ''Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu''

Premier Lig ekibi Chelsea'nin eski yıldızı William Gallas, Victor Osimhen için eski takımına çağrıda bulundu. Premier Lig ekibindeki golcülerin beklentilerin altında kaldığını dile getiren William Gallas, 'Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 12:49 - Güncelleme:
William Gallas'tan Victor Osimhen için çağrı! ''Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu''
ABONE OL

Chelsea'nin eski yıldızlarından William Gallas, Victor Osimhen için İngiliz ekibine transfer çağrısında bulundu.

GALLAS'TAN OSIMHEN ÖNERİSİ

Chelsea'nin mevcut 9 numaralarının beklentilerin altında kaldığını söyleyen Gallas, İngiliz ekibinin daha önce de gündeme gelen Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

"ZİRVEYE TAŞIYABİLİR"

Fransız eski savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu." diye konuştu.

"NE YAZIK Kİ OLMADI"

Chelsea, Nijeryalı yıldız ile geçen sezon ve Napoli'de oynadığı dönemde de ilgilenmişti. Gallas, "Chelsea'ye transfer olmasını istiyordum ama ne yazık ki gerçekleşmedi." dedi.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ ALDI

Galatasaray, geçen sezon takımdaki kiralık döneminin ardından yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almıştı.

BU SEZON 12 GOL

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Nijeryalı yıldız, geçen sezondan bu yana oynadığı Galatasaray'da toplamda ise 57 maçta 49 gol attı ve 8 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.