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Spor

William Saliba: Premier Lig'in en iyi 3 stoperinden biriyim

Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyen Fransız stoper William Saliba, kariyer gelişimine dair konuştu.

8 Haziran 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
William Saliba: Premier Lig'in en iyi 3 stoperinden biriyim
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Premier Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Arsenal'de Fransız stoper William Saliba, kariyerinin gelişimine dair konuştu.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan William Saliba, "Virgil van Dijk'ın farklı bir aurası var. Bir patron gibi, herkese emir veriyor. Forvetleri korkuttuğunu hissediyorsunuz. Ben de böyle hissetmeye başladım. Mütevazı bir insanımdır ama bence Premier Lig'in en iyi 3 stoperinden biriyim." sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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