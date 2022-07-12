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Spor

Willian Arao, Fenerbahçe'de! Flamengo resmen açıkladı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Willian Arao'da mutlu sona ulaştı. Flamengo, Willian Arao konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

12 Temmuz 2022 Salı 22:18 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Willian Arao için anlaşma sağlandı.

Transferi, 30 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Flamengo açıkladı. Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Arao için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı ve oyuncunun Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Willian Arao'nun Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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