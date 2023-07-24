Willian Arao kendisine kulüp arıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Willian Arao'yu Konferans Ligi kadrosunun dışında bırakarak takımda düşünmediğini gösterdi. Zaten bölgesine transfer yapılacak olan Arao, kendisine kulüp aramaya başladı.

Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un, tecrübeli oyuncuyu bu kez de orada yanına alacağı öne sürülmüştü ancak henüz teklif gelmedi. Brezilya'dan birkaç kulübün 31 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını araştırdığı kaydedildi.

Flamengo'dan 3 milyon euro'ya transfer edilen Arao, 45 maçta oynadı, 1 gol attı, 5 asist yaptı.