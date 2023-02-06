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Spor

Willian Arao: Türkler çok vatansever, herkes yardım etmeye çalışıyor

Fenerbahçe'de forma giyen Willian Arao, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2023 Pazartesi 20:18 - Güncelleme:
Willian Arao: Türkler çok vatansever, herkes yardım etmeye çalışıyor
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Fenerbahçe forması giyen Willian Arao, Brezilya basınına Türkiye'de yaşanan depremi anlattı.

Arao, "Bu duruma yıkıcı bir şekilde tanık oluyoruz. Eşi görülmemiş bir trajedi. Türkler çok vatansever. Herkes yardım etmeye, bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor, seferber oldular." dedi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, sözlerine, "Ne yazık ki hava da insanlara yardımcı olmuyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hala kar var ve hava çok soğuk. Burada büyük bir yas var." diye devam etti.

İstanbul'da depremi hissetmediklerini söyleyen Arao, "İstanbul'da depremi hissetmedik. Ne olduğunu öğrendikten sonra ailemle konuştum ve onlara güvence verdim. Kardeşlerime ve babama her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ama birkaç hafta önce Gaziantep ile oynamıştık ve muhtemelen insanların birçoğu stadyumdaydı." ifadelerini kullandı.

Son olarak takımdaki atmosferi de anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Oyuncular, kulübümüzde çalışanlar, personel, herkesin depremden etkilenen arkadaşları var. Onların endişelerini ve acılarını görüyorsunuz. Çok üzücü." yorumunu yaptı.

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