Willian Arao'dan Brezilya ve Jorge Jesus sözleri! ''Takıma uygun''

Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği mücadelede, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından sarı - lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus'un koltuğu sallanmaya başladı. 2022 Dünya Kupası için liglere verilen araya kadar şampiyonluk yolunda en büyük favori olarak gösterilen Fenerbahçe turnuvanın ardından düşüşe geçmişti.

JORGE JESUS İÇİN BREZİLYA İDDİALARI

2022 Dünya Kupası'da Tite yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sambacılar, turnuvanın ardından Brezilyalı teknik adamla yollarını ayırdı.

Brezilya Milli Takımı için iki ismin ismi son dönemde öne çıkmaya başladı. Bunların ilki Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti... Brezilya kaynaklı haberlere göre Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adamı ikna edemezse Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u gündemine alacak.

Portekizli çalıştırıcı için tek iddia bu değil. Jesus'un daha önce çalıştırdığı Brezilya ekibinde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira zor günler geçiriyor. Taraftarlar ise Pereira'nın yerine eski hocaları Jesus'un getirilmesini istiyor.

ARAO'DAN JESUS SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus'un çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu vurguladı.

JESUS VE BREZİLYA SÖZLERİ

Willian Arao, Jorge Jesus'un olası Flamengo ve Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü ile alakalı şöyle konuştu: "Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor.

Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki..."

Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı."

Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."

'BREZİLYA'YA ÇOK ŞEY KATAR'

Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi. Arao, "O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum.

Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.