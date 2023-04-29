İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2023 Pazar / 10 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Willian Arao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Spor

Willian Arao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Wilian Arao, Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düştü ve gelecek hafta oynanacak Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

29 Nisan 2023 Cumartesi 23:54 - Güncelleme:
Willian Arao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 71. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırda bulunan Willian Arao, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Başarılı futbolcu Willian Arao, takımının gelecek hafta Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Willian Arao, Fenerbahçe forması ile bu sezon 39 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı oyuncu sahada olduğu süre boyunca 1 gol, 4 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.