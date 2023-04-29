Willian Arao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 71. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırda bulunan Willian Arao, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Başarılı futbolcu Willian Arao, takımının gelecek hafta Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Willian Arao, Fenerbahçe forması ile bu sezon 39 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı oyuncu sahada olduğu süre boyunca 1 gol, 4 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.