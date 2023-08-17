Willian Arao'nun yeni takımı belli oldu! İmza için gitti

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan 3 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Willian Arao Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'la anlaşmaya vardı.

İki takım arasında da anlaşma sağlanırken transferin 3 milyon euro seviyelerinde bitmesi bekleniyor. Tecrübeil futbolcu Willian Arao iki takımın anlaşmaya varmasının ardından transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek için gece geç saatlerde Atina'ya gitti.

Panathinaikos kulüp yetkilileri, Willian Arao'yu havaalanında karşıladı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, orada bulunan gazetecilere röportaj verdi.

Arao havalimanında yaptığı açıklamada şampiyonluklar yaşamak için Panathinaikos'a geldiğini belirterek, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" sözlerini kullandı.