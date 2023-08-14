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Spor

Willian Arao'ya komşudan sürpriz talip

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Willian Arao'ya talip oldu.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
Willian Arao'ya komşudan sürpriz talip
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Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Willian Arao'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de 45 maça çıkan Willian Arao, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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