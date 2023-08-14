Willian Arao'ya komşudan sürpriz talip

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Willian Arao'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.
Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de 45 maça çıkan Willian Arao, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.