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Spor

Willy Sagnol: Türkiye ile mücadele için hazırız

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2024 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
Willy Sagnol: Türkiye ile mücadele için hazırız
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Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, EURO2024'te Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR ŞU ANDA HAZIR"

Fransız teknik adam, "Play-off oynadığımız maçtan sonra bazı oyuncular için günlük rutinlerine dönmek biraz zor oldu. Günlük hayatlarına dönmeleri gerekiyordu ama sanki bir rüyayı yaşıyorlardı. Belli bir yerde bu rüyanın bitmesi ve tekrar odaklanmamız gerekiyor. Biz bunu oyuncularla kampın başından itibaren konuşmaya başladık. Şu anda oyuncular, bu turnuvaya katılmaya hazırlar. Performansları da bunu gösteriyor. Disiplinli olduklarını söyleyebilirim." dedi.

"ÖNEMLİ BİR MÜCADELE OLACAK"

Sagnol, sözlerine, "Gürcistan söz konusu olduğunda, rakibin güçlü yanlarından çok fazla bahsedebilirsiniz. İlk maçımız olacak ama Türkiye'nin de ilk maçı. İki takım için de baskılı bir maç olacak. Oyuncularımız bunun için hazırlar. Bu mücadele için hazırız. Ancak Türkiye'nin güçlü yanlarından bahsedecek olursak, uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım. Teknik ve taktiksel olarak iyi bir takım. Saha içinde ve saha dışında duruşları olan oyunculara sahip bir takım. Bizim için önemli bir mücadele olacak." diye devam etti.

Taraftarlarına mesaj gönderen Sagnol, "Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve Gürcistan'da kalan taraftarımıza şu mesajı vermek isterim; Eğer takımınızın arkasında durursanız, eğer bu takımın arkasında durursanız, stadyumda ve sosyal medyada onları desteklerseniz, biz de size minnettar oluruz. Sizin varlığınızı burada hissetmek bize güç verir ve iyi bir turnuva geçiririz. Hepiniz gerçekten çok özel taraftarlarsınız." ifadelerini kullandı.

"HAKAN'IN HAYRANIYIM"

Transferle adı geçen Khvicha Kvaratskhelia ile ilgili görüşü sorulan Sagnol, "Kvara'nın durumu, biraz özel bir durum. Motivasyonu çok yüksek bir oyuncu. Benim için en önemlisi bu. Takım içinde ve dışarıda konuşulanlardan etkilenmemesi çok önemli. Her şeyin bir zamanı var. O zaman geldiğinde, sizin geleceğiniz de şekillenmeye başlar. Çok iyi bir turnuva geçirirseniz, şansınız da artar. Şu anda saha içine odaklanması gerektiğini düşünüyorum ve öyle de yapıyor." diye cevap verdi.

Türkiye'den herhangi bir oyuncuya önlem alıp almayacakları sorulan Fransız teknik adam, "Genellikle rakip takımla yorum yapmak istemem ve rakibin benim takımımla ilgili yorum yapmasını istemem. Ama bir şey söylemek gerekirse, Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söylemeliyim." açıklamasında bulundu.

  • Willy Sagnol
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  • EURO 2024

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