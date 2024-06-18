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Spor

Willy Sagnol'dan Arda Güler övgüsü!

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye'ye kaybettikleri maç sonrası Arda Güler için övgü dolu ifadelerde bulundu.

18 Haziran 2024 Salı 22:27 - Güncelleme:
Willy Sagnol'dan Arda Güler övgüsü!
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Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, A Milli Takımımıza kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sagnol yaptığı açıklamada, "Duygularım biraz karmaşık. Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik." dedi.

Arda Güler ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz."

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