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Spor

Wimbledon tek kadınlarda finalistler belli oldu

Wimbledon'da tek kadınlar finalistleri Jasmine Paolini ve Barbora Krejcikova oldu.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Wimbledon tek kadınlarda finalistler belli oldu
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, finale yükseldi.

Başkent Londra'daki turnuvaya, tek kadınlardaki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ile klasmanın 37. basamağındaki Donna Vekic arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu.

İlk seti 6-2 kaybeden Paolini, 2. seti 6-4, final setini de 7-6 kazanarak 2 saat 51 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı.

2022 şampiyonu Elena Rybakina'yı (4) 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) yenen Barbora Krejcikova (31) da şampiyon olduğu 2021 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıktı.

Wimbledon'da ilk kez final oynayacak Paolini ile Krejcikova arasındaki karşılaşma, 13 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

  • Wimbledonda
  • Jasmine Paolini
  • Barbora Krejcikova

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